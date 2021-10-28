Nintendo неожиданно выпустила демо Metroid Dread

Неожиданно для всех вышла демоверсия Metroid Dread — в честь Хэллоуина. Об этом Nintendo объявила на официальном сайте.

В этот Хэллоуин оденьтесь в образ Самус Аран и узнайте, что происходит ночью на планете ZDR в забавном кусочке Metroid Dread. Загрузите бесплатную демоверсию прямо сейчас с сайта Nintendo или из Nintendo eShop на своё устройство!

Nintendo редко выпускает демки своих крупных проектов, однако в этот раз издатель даёт попробовать небольшой фрагмент из игры. Это позитивная тенденция, учитывая отсутствие политики рефандов. Если вы приобрели игру в магазине Nintendo, то вернуть её будет практически невозможно, поэтому демо — единственный способ ознакомиться с проектом.

Metroid Dread вышла 8 октября на Nintendo Switch. Игра получила положительные отзывы: на MetaCritic у проекта 88/100 как от критиков, так и от игроков.