Первые фото «планшетного» дизайна Steam для Steam Deck и смартфонов

Создатель сайта SteamDB Павел Дюндик опубликовал несколько скриншотов планшетного дизайна Steam. Разработчик считает, что, помимо смартфонов и планшетов, дизайн будет также использоваться в портативном ПК Steam Deck.

В «планшетном» режиме страница игры разделена на две колонки: в левой показывается основная информация, а в правой находятся кнопки покупки и запуска. Valve пока не сообщала о новом дизайне магазина. Возможно, это состоится уже совсем скоро.

Steam Deck поступит в продажу в декабре этого года в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Евросоюза по цене от $ 399, а в 2022 году список регионов пополнится. В начале октября появилась информация, что выпуском портативного ПК в России может стать «Бука», которая уже работала с Valve.