Первые фото «планшетного» дизайна Steam для Steam Deck и смартфонов

Создатель сайта SteamDB Павел Дюндик опубликовал несколько скриншотов планшетного дизайна Steam. Разработчик считает, что, помимо смартфонов и планшетов, дизайн будет также использоваться в портативном ПК Steam Deck.
В «планшетном» режиме страница игры разделена на две колонки: в левой показывается основная информация, а в правой находятся кнопки покупки и запуска. Valve пока не сообщала о новом дизайне магазина. Возможно, это состоится уже совсем скоро.
Steam Deck поступит в продажу в декабре этого года в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Евросоюза по цене от $ 399, а в 2022 году список регионов пополнится. В начале октября появилась информация, что выпуском портативного ПК в России может стать «Бука», которая уже работала с Valve.
- 1 ноября 2021
-
13:49
-
13:44
-
13:36
-
13:26
-
13:07
-
13:03
-
12:53
-
12:44
-
12:21
-
12:05
-
11:49
-
11:40
-
11:28
-
11:14
-
09:31
-
09:21
- 31 октября 2021
-
22:36
-
21:19
-
19:01
-
18:31
-
18:01
-
17:13
-
15:53
-
15:10
-
14:37
-
13:49
-
12:54
- 30 октября 2021
-
23:48
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:57
-
16:08
-
15:50
-
14:54