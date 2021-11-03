Эпическая настолка по «Скайриму» собрала почти 10 млн рублей за 28 минут

Сегодня, 2 ноября, компания Modiphius Entertainment запустила сбор денег на настольную игру по The Elder Scrolls V: Skyrim. Нужную сумму в 100 тыс фунтов стерлингов (примерно 9,8 млн рублей) собрали за 28 минут после начала кампании.

На данный момент удалось собрать больше 488 тыс фунтов — это почти в пять раз больше плана. До конца сбора средств осталось ещё 32 дня. Вероятно, такой ажиотаж среди фанатов «Скайрима» связан с желанием поиграть в настолку и скорым выходом очередного переиздания.

В The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game игроки смогут выбрать различные расы. У каждой из них будут свои навыки, умения и другие особенности. В набор с настольной игрой войдут карточки и фигурки персонажей. Одна сессия займёт от 60 до 90 минут, а принять участие смогут от одного до пяти человек.

У этой настолки даже будет сюжет. Его события развернутся до «Скайрима». Выход назначен на 2022 год. Авторы говорили о больших затратах, но, вероятно, они уже окуплены.