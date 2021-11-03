Тираж GTA 5 превысил 155 млн копий, а Red Dead Redemption 2 — 39 млн копий

Take-Two на квартальном отчёте в очередной раз похвасталась отгрузками Grand Theft Auto 5 — за прошедшие три месяца удалось продать ещё 5 млн копий, а общий тираж уже превысил 155 млн копий. На пятую часть приходится треть общих продаж всей серии, которые теперь составляют 355 млн копий.

У Red Dead Redemption 2 на этом фоне результаты скромнее — 39 млн копий. За прошедший квартал купили лишь миллион копий. По данным издателя, это вторая самая продаваемая игра в США за прошедшие три года. Первая, видимо, GTA 5.

Новость по теме Marvel's Midnight Suns от авторов XCOM 2 перенесли на осень 2022 года

Вместе с этим во время отчёта объявили о переносе тактической стратегии Marvel's Midnight Suns от создателей XCOM 2. Официально событие связало с желанием доделать игру, но в СМИ предполагают, что в этом свою роль сыграла и высокая весенняя конкуренция.