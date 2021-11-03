Тираж GTA 5 превысил 155 млн копий, а Red Dead Redemption 2 — 39 млн копий

Take-Two на квартальном отчёте в очередной раз похвасталась отгрузками Grand Theft Auto 5 — за прошедшие три месяца удалось продать ещё 5 млн копий, а общий тираж уже превысил 155 млн копий. На пятую часть приходится треть общих продаж всей серии, которые теперь составляют 355 млн копий.
У Red Dead Redemption 2 на этом фоне результаты скромнее — 39 млн копий. За прошедший квартал купили лишь миллион копий. По данным издателя, это вторая самая продаваемая игра в США за прошедшие три года. Первая, видимо, GTA 5.
Вместе с этим во время отчёта объявили о переносе тактической стратегии Marvel's Midnight Suns от создателей XCOM 2. Официально событие связало с желанием доделать игру, но в СМИ предполагают, что в этом свою роль сыграла и высокая весенняя конкуренция.
- 3 ноября 2021
-
23:35
-
23:25
-
21:19
-
21:16
-
19:55
-
18:44
-
18:28
-
18:12
-
18:00
-
17:33
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:29
-
15:52
-
15:43
-
15:06
-
14:45
-
14:33
-
13:30
-
13:18
-
12:54
-
12:37
-
12:24
-
12:00
-
11:39
-
11:05
-
10:29
-
10:19
-
09:24
-
09:14
-
02:54
-
02:21
- 2 ноября 2021
-
23:58
-
22:24