Bethesda раскрыла цену юбилейного издания «Скайрима» — от 0 до 3399 рублей

Bethesda ответила на самые задаваемые вопросы про юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim, которые касаются стоимости и обновления для PS5 и Xbox Series.

Юбилейное издание Skyrim получит дополнительный контент из «Клуба творчества». Среди него новые истории, режим выживания, рыбалка, фермерство и снаряжение.

Цена юбилейного издания Skyrim составит 3399 рублей, однако владельцы специального издания смогут обновиться всего за 1429 рублей — за это они получат весь актуальный контент из «Клуба творчества».

Однако владельцам специального, которым не требуются «официальные моды», смогут обновиться до новой версии полностью бесплатно. На PS5 и Xbox Series, например, обещают улучшенную графику и ускоренные загрузки.

Также в юбилейное издание Skyrim перенесутся достижения из специального. Исключением станут PS4 и PS5, между которыми не будет синхронизации трофеев.

Юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim выйдет 11 ноября для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.