Фермерство, оружие и чёрная магия — что появится в юбилейном переиздании «Скайрима»

11 ноября выйдет юбилейное переиздание The Elder Scrolls 5: Skyrim. До релиза осталось немного, поэтому Bethesda решила рассказать, что ждёт игроков в Anniversary Edition. В издание войдут механики ведения своего хозяйства, новые виды оружия и многое другое.

Что войдёт в The Elder Scrolls 5: Skyrim — Anniversary Edition

Элитное снаряжение редгардов включит в себя новую лёгкую броню и два вида оружия. Для получения нужно выполнить задание «Перехват» в деревне Камень Шора.

В юбилейном издании игры появятся семь посохов из The Elder Scrolls 3: Morrowind. Их можно будет купить у мага Нелота в городе Тель-нетрин.

Довакин сможет поселиться в Нчуантумзе, доме гномов. Для восстановления убежища предстоит использовать автоматонов. Для старта квеста нужно прочитать дневник в таверне «Замёрзший очаг».

В юбилейном переиздании можно будет найти легендарную золотую катану в древней гробнице. Для получения необходимо выполнить задание «Вопрос гордости» около святилища Боэтии.

Игроки смогут стать настоящими фермерами и завести своё хозяйство в Вайтране. Появится возможность создавать загоны для животных и выращивать различные культуры. Торговля также предусмотрена.

Появится квест с Горькой чашей. В ходе него игроки смогут найти в лесах Фолкрита таинственный алтарь и запустить цепочку заданий.

Некромантические искусства предложат игрокам особые заклинания чёрной магии и накидку. Приобрести всё это можно будет у торговцев.

Bethesda добавит в юбилейное издание тайтла квест «Состязание». В ходе него два воина будут спорить о том, кто сможет победить паука. Задание начнётся после прочтения дневника Адонато Леотелли.

Появится особое оружие — лук теней. С ним Довакин сможет быстрее передвигаться и становиться невидимым. Получить лук можно после разговора с ярлом в Драконьем Пределе.

В поместье Бладхилл расположены кровати в виде гробов для вампиров. Также в здании есть несколько этажей.

Секач старосты можно будет получить после задания. В ходе него необходимо найти бандитов и перебить, а потом забрать оружие.

Особые перчатки с шипами и другими элементами можно будет купить у торговцев, найти в мире или сделать самому. Всего есть 15 пар.

В The Elder Scrolls 5: Skyrim — Anniversary Edition появится зал виселиц. Он представляет собой древний замок с большим количеством снаряжения.

Юбилейное переиздание «Скайрима» появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.