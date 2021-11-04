Фермерство, оружие и чёрная магия — что появится в юбилейном переиздании «Скайрима»
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11 ноября выйдет юбилейное переиздание The Elder Scrolls 5: Skyrim. До релиза осталось немного, поэтому Bethesda решила рассказать, что ждёт игроков в Anniversary Edition. В издание войдут механики ведения своего хозяйства, новые виды оружия и многое другое.
Что войдёт в The Elder Scrolls 5: Skyrim — Anniversary Edition
- Элитное снаряжение редгардов включит в себя новую лёгкую броню и два вида оружия. Для получения нужно выполнить задание «Перехват» в деревне Камень Шора.
- В юбилейном издании игры появятся семь посохов из The Elder Scrolls 3: Morrowind. Их можно будет купить у мага Нелота в городе Тель-нетрин.
- Довакин сможет поселиться в Нчуантумзе, доме гномов. Для восстановления убежища предстоит использовать автоматонов. Для старта квеста нужно прочитать дневник в таверне «Замёрзший очаг».
- В юбилейном переиздании можно будет найти легендарную золотую катану в древней гробнице. Для получения необходимо выполнить задание «Вопрос гордости» около святилища Боэтии.
- Игроки смогут стать настоящими фермерами и завести своё хозяйство в Вайтране. Появится возможность создавать загоны для животных и выращивать различные культуры. Торговля также предусмотрена.
- Появится квест с Горькой чашей. В ходе него игроки смогут найти в лесах Фолкрита таинственный алтарь и запустить цепочку заданий.
- Некромантические искусства предложат игрокам особые заклинания чёрной магии и накидку. Приобрести всё это можно будет у торговцев.
- Bethesda добавит в юбилейное издание тайтла квест «Состязание». В ходе него два воина будут спорить о том, кто сможет победить паука. Задание начнётся после прочтения дневника Адонато Леотелли.
- Появится особое оружие — лук теней. С ним Довакин сможет быстрее передвигаться и становиться невидимым. Получить лук можно после разговора с ярлом в Драконьем Пределе.
- В поместье Бладхилл расположены кровати в виде гробов для вампиров. Также в здании есть несколько этажей.
- Секач старосты можно будет получить после задания. В ходе него необходимо найти бандитов и перебить, а потом забрать оружие.
- Особые перчатки с шипами и другими элементами можно будет купить у торговцев, найти в мире или сделать самому. Всего есть 15 пар.
- В The Elder Scrolls 5: Skyrim — Anniversary Edition появится зал виселиц. Он представляет собой древний замок с большим количеством снаряжения.
Юбилейное переиздание «Скайрима» появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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