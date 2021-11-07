Разрешение, FPS и рейтрейсинг: раскрыты характеристики Elden Ring для всех консолей и ПК

Bandai Namco неожиданно раскрыла технические характеристики всех версий грядущей в феврале Elden Ring — разрешение, производительность и особенности вроде HDR и трассировки лучей.

На консолях нового поколения будет два режима — с 30 и 60 кадрами в секунду. В чём отличия между ними, помимо производительности, пока неизвестно. Явно пострадает разрешение и, возможно, отключат трассировку лучей. Но это лишь наши предположения. Все консоли, кроме базовой Xbox One, поддерживают HDR.

Некстген-консоли в режиме качества

PlayStation 5 — 4К при 30 FPS

Xbox Series X — 4К при 30 FPS

Xbox Series S — 1440р при 30 FPS.

Некстген-консоли в режиме производительности

PlayStation 5 — до 4К при 60 FPS

Xbox Series X — до 4К при 60 FPS

Xbox Series S — до 1440р при 60 FPS.

Консоли уходящего поколения

Xbox One X — до 4К при 30 FPS

PS4 Pro — до 1800р при 30 FPS

PS4 — до 1080р при 30 FPS.

Xbox One — до 900р при 30 FPS.

Поддержку трассировки лучей добавят в версии для PS5 и Xbox Series X благодаря патчу. На Xbox Series S рейтрейсинга не будет.

На ПК, что вполне ожидаемо, будет абсолютно всё — и HDR, и трассировка лучей, и максимальное разрешение при 60 кадрах в секунду. Конечно, для всего этого потребуется соответствующее железо.

Elden Ring выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября пройдёт закрытое тестирование. Мы, кстати, уже поиграли в бету и вскоре поделимся своим впечатлениями.