Разрешение, FPS и рейтрейсинг: раскрыты характеристики Elden Ring для всех консолей и ПК

Bandai Namco неожиданно раскрыла технические характеристики всех версий грядущей в феврале Elden Ring — разрешение, производительность и особенности вроде HDR и трассировки лучей.
На консолях нового поколения будет два режима — с 30 и 60 кадрами в секунду. В чём отличия между ними, помимо производительности, пока неизвестно. Явно пострадает разрешение и, возможно, отключат трассировку лучей. Но это лишь наши предположения. Все консоли, кроме базовой Xbox One, поддерживают HDR.
Некстген-консоли в режиме качества
- PlayStation 5 — 4К при 30 FPS
- Xbox Series X — 4К при 30 FPS
- Xbox Series S — 1440р при 30 FPS.
Некстген-консоли в режиме производительности
- PlayStation 5 — до 4К при 60 FPS
- Xbox Series X — до 4К при 60 FPS
- Xbox Series S — до 1440р при 60 FPS.
Консоли уходящего поколения
- Xbox One X — до 4К при 30 FPS
- PS4 Pro — до 1800р при 30 FPS
- PS4 — до 1080р при 30 FPS.
- Xbox One — до 900р при 30 FPS.
На ПК, что вполне ожидаемо, будет абсолютно всё — и HDR, и трассировка лучей, и максимальное разрешение при 60 кадрах в секунду. Конечно, для всего этого потребуется соответствующее железо.
Elden Ring выходит 25 февраля, но с 12 по 15 ноября пройдёт закрытое тестирование. Мы, кстати, уже поиграли в бету и вскоре поделимся своим впечатлениями.
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