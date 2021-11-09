Ключи к закрытому бета-тесту Elden Ring уже продают на аукционе

Закрытое бета-тестирование Elden Ring начнётся 12 ноября, но ключи к нему уже продаются на японском аукционе.

В данный момент максимальная ставка за ключ составляет примерно 6300 рублей, ближе к старту тестирования она явно увеличится. При этом разработчики из FromSoftware во время анонса мероприятия запретили перепродажу ключей, но разрешили отдавать их бесплатно. Неясно, будут ли они предпринимать какие-то меры. Мы уже поиграли в данную бету и скоро поделимся впечатлениями.

Elden Ring выходит 25 февраля на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Ранее Bandai Namco неожиданно раскрыла технические характеристики всех версий грядущей игры — разрешение, производительность и особенности вроде HDR и трассировки лучей.