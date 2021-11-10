Финальный трейлер юбилейного издания «Скайрима» напомнил о нововведениях

Уже завтра выйдет очередное переиздание «Скайрима» с подзаголовком Anniversary Edition. В честь этого Bethesda выпустила ролик, в котором показала главные нововведения юбилейного издания.

В состав Anniversary Edition войдёт игра, все вышедшие дополнения (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn), более 500 элементов из «Клуба творчества». В это число входят квесты, новые виды оружия, заклинания и многое другое. Ещё появятся режим выживания, рыбалка и задания «Святые и соблазнители».

Юбилейное издание Skyrim будет стоит 3399 рублей, но владельцы специального издания смогут обновиться за 1429 рублей и получить весь актуальный контент из «Клуба творчества». Если свежий контент не нужен, то обновление произойдёт бесплатно. К тому же версия игры на PS5 и Xbox Series получит улучшения в виде ускоренных загрузок и улучшенной графики.

Релиз The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.