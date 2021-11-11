Поддержка модификаций и небинарные местоимения: новые детали Starfield

В ходе вопросов и ответов на Reddit глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился новыми подробностями Starfield — грядущей игры компании. Он заявил, что публика увидит проект этим летом, а также рассказал об особенностях бинарности персонажей.
На вопрос пользователей о том, какие именно горизонты собирается покорять Starfield, Говард ответил предельно лаконично.
Я предпочитаю показывать. Вы всё увидите уже следующим летом.
Чуть позже глава Bethesda Game Studios поделился подробностями создания персонажа в Starfield. По его словам, в игре появятся небинарные местоимения, причём разработчики записали для них отдельные диалоги.
В частности, очень горжусь тем, чего добилась команда в категории создания персонажа. Вы сможете выбрать происхождение, пол, навыки. Также можно будет выбрать небинарные местоимения — независимо от пола. Мы записали множество диалогов, чтобы поддержать выбор игроков.
Говард также рассказал, что Starfield будет поддерживать моды — как Skyrim и Fallout 4. А объём сценария примерно в три раза выше, чем в «Скайриме».
Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series. Это космическая ролевая игра, действие которой развернётся в 2330 году. Главный герой принадлежит к исследовательскому объединению «Созвездие», а среди его противников — пираты Багровой флотилии, космиты, наёмники «Затмения» и фанатики из дома Ва'руун.
- 11 ноября 2021
-
11:20
-
10:43
-
10:20
-
09:54
-
09:27
-
09:03
-
08:39
- 10 ноября 2021
-
22:37
-
21:21
-
21:10
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:32
-
19:21
-
19:14
-
19:02
-
18:39
-
18:25
-
17:45
-
17:38
-
17:04
-
16:16
-
15:31
-
15:01
-
14:48
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:11
-
12:55
-
12:21
-
12:15
-
11:12
-
10:19