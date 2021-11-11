Поддержка модификаций и небинарные местоимения: новые детали Starfield

В ходе вопросов и ответов на Reddit глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился новыми подробностями Starfield — грядущей игры компании. Он заявил, что публика увидит проект этим летом, а также рассказал об особенностях бинарности персонажей.

На вопрос пользователей о том, какие именно горизонты собирается покорять Starfield, Говард ответил предельно лаконично.

Я предпочитаю показывать. Вы всё увидите уже следующим летом.

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Чуть позже глава Bethesda Game Studios поделился подробностями создания персонажа в Starfield. По его словам, в игре появятся небинарные местоимения, причём разработчики записали для них отдельные диалоги.

В частности, очень горжусь тем, чего добилась команда в категории создания персонажа. Вы сможете выбрать происхождение, пол, навыки. Также можно будет выбрать небинарные местоимения — независимо от пола. Мы записали множество диалогов, чтобы поддержать выбор игроков.

Говард также рассказал, что Starfield будет поддерживать моды — как Skyrim и Fallout 4. А объём сценария примерно в три раза выше, чем в «Скайриме».

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series. Это космическая ролевая игра, действие которой развернётся в 2330 году. Главный герой принадлежит к исследовательскому объединению «Созвездие», а среди его противников — пираты Багровой флотилии, космиты, наёмники «Затмения» и фанатики из дома Ва'руун.