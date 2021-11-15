Энтузиаст показал, как могла выглядеть «Скайрим» на PlayStation 1

Мода на стилизацию под старые платформы не угаснет, кажется, никогда. Пользователь Jackarte смонтировал один из первых трейлеров The Elder Scrolls V: Skyrim в стилистике PlayStation 1. По его словам, как-то так игра бы и выглядела, выйди она на самую первую консоль от Sony.

Пользователи в комментариях отметили, что графически трейлер очень похож на вторую часть «Свитков» под названием Daggerfall. За исключением фирменного дрожания полигонов.

The Elder Scrolls II: Daggerfall

Ранее пользователь Reddit обнаружил новую ужасающую деталь о детском приюте в «Скайриме». Его хозяйка, судя по всему, пытала детей и заковывала в кандалы. Пользователи рассказали, что впервые увидели подобное, и теперь им необходимо ещё раз пройтись по знакомым улочкам.