Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim нашёл ужасающую деталь о детском приюте

The Elder Scrolls V: Skyrim на днях исполнилось 10 лет, однако игроки до сих пор обнаруживают новые детали в культовой игре. Так, пользователь Reddit под ником ape_swole поделился своей находкой.
Оригинальный скриншот ape_swole
В локации Рифтен находится «Благородный сиротский приют». Им заведует Грелод Добрая — пожилая женщина, которая совсем не любит детей. Она морит их голодом, издевается и не даёт другим жителям забрать их себе на усыновление. А прозвище «Добрая» женщина получила скорее в насмешку — большинство жителей Рифтена знает, что из себя представляет этот человек.
В одной из комнат приюта у стены можно найти кандалы. Вполне возможно, что Грелод ещё и пытала детей, используя для этого самые изощрённые способы. Совсем немудрено, что «Тёмное братство» выдаёт первый контракт именно за её голову. Пользователи рассказали, что впервые видят эту деталь, и теперь им необходимо ещё раз пройтись по знакомым улочкам — мало ли, вдруг они упустили ещё что-то интересное.
Ранее переиздание «Скайрима» под названием Anniversary Edition поступило в продажу на ПК и консолях. Владельцы специального издания могут обновиться за деньги, тогда они получат весь актуальный контент из «Клуба творчества».
- 15 ноября 2021
-
14:14
-
13:59
-
13:51
-
13:28
-
13:20
-
13:16
-
13:00
-
12:56
-
12:21
-
11:47
-
11:18
-
10:45
-
10:07
-
09:43
-
09:21
-
08:52
-
08:25
- 14 ноября 2021
-
22:13
-
22:00
-
19:38
-
18:18
-
17:43
-
17:12
-
16:10
-
15:28
-
14:34
-
13:59
-
13:50
-
13:25
- 13 ноября 2021
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:24
-
15:50
-
14:53