Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim нашёл ужасающую деталь о детском приюте

The Elder Scrolls V: Skyrim на днях исполнилось 10 лет, однако игроки до сих пор обнаруживают новые детали в культовой игре. Так, пользователь Reddit под ником ape_swole поделился своей находкой.

Оригинальный скриншот ape_swole

В локации Рифтен находится «Благородный сиротский приют». Им заведует Грелод Добрая — пожилая женщина, которая совсем не любит детей. Она морит их голодом, издевается и не даёт другим жителям забрать их себе на усыновление. А прозвище «Добрая» женщина получила скорее в насмешку — большинство жителей Рифтена знает, что из себя представляет этот человек.

В одной из комнат приюта у стены можно найти кандалы. Вполне возможно, что Грелод ещё и пытала детей, используя для этого самые изощрённые способы. Совсем немудрено, что «Тёмное братство» выдаёт первый контракт именно за её голову. Пользователи рассказали, что впервые видят эту деталь, и теперь им необходимо ещё раз пройтись по знакомым улочкам — мало ли, вдруг они упустили ещё что-то интересное.

Ранее переиздание «Скайрима» под названием Anniversary Edition поступило в продажу на ПК и консолях. Владельцы специального издания могут обновиться за деньги, тогда они получат весь актуальный контент из «Клуба творчества».