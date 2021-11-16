Учёный добавил в Skyrim VR нейроинтерфейс для магии. Стало куда интереснее

Каким только экспериментам не подвергался «Скайрим» за годы своего существования. Игроки и добавляли множество новых квестов, и делали из RPG королевскую битву. Дальше всех, наверное, зашёл программист под ником Cangarк.

Ему удалось добавить в VR-версию Skyrim нейроинтерфейс, чтобы привязать магию к самому игроку.

С модификацией Real Virtual Magic кастовать заклинания можно бесконечно, но их эффективность будет зависеть от того, насколько сконцентрирован человек. Погружение в «Скайрим» стало ещё лучше.

Демонстрацию работы Real Virtual Magic автор показал на видео.

Например, если пользователь играет в расслабленном состоянии, то урон от огненного шара будет меньше, чем если бы игрок был сконцентрирован на магии. Конечно, разработка мода ещё не закончена. Его может попробовать каждый желающий, но пока он тестируется. В будущем разработчик улучшит свой проект.

11 ноября вышло юбилейное издание The Elder Scrolls 5: Skyrim. Оно доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.