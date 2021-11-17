Глава Paradox доволен ходом работы над Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

16 ноября вышел ежеквартальный отчёт Paradox Interactive. В нём финансовый директор компании Александр Брикка поделился новой информацией о многострадальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. По его словам, он доволен проделанной работой, однако до полноценного показа игры на публику нужно ещё немного подождать.

Новая студия справляется отлично, и мы довольны ходом работы над проектом. Однако до публичных показов игры и анонса даты релиза нужно немного подождать.



Мы предпочитаем предоставить студии возможность, в которой они могут полностью сосредоточиться на разработке игры и не отвлекаться на другие вещи. Поэтому мы до сих пор не назвали имя команды, которая занимается проектом.

Ранее глава Paradox Interactive Фредрик Уэстер в интервью рассказал, что сразу после отстранения оригинальной команды Bloodlines 2 была на грани отмены разработки. Однако одна из студий провела «убедительную презентацию» и взялась за разработку проекта. По его словам, это «очень талантливая студия с опытом создания видеоигр».

Изначально Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 должна была выйти в 2020 году, за разработку отвечала студия Hardsuit Labs. Однако сначала проект перенесли на 2021 год, а затем и вовсе отстранили команду от создания игры. В данный момент у Bloodlines 2 нет даты выхода.