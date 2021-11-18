«Стражи Галактики» получили обновление с трассировкой лучей на консолях

Eidos Montreal объявила о выпуске патча для «Стражей Галактики». Его выход на консолях уже состоялся, а на ПК обновление появится 19 ноября.

Главные изменения:

Трассировка лучей теперь доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X;

На Xbox Series S разработчики убрали ограничение частоты кадров. Теперь на консоли игра работает в диапазоне от 30 до 60 кадров;

Исправление множества ошибок и увеличение производительности на PS4 и Xbox One.

Ранее стало известно, что «Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице — данных по цифровым продажам пока нет. Однако у проекта Eidos Montreal гораздо меньшие затраты на маркетинг, поэтому она может выйти на окупаемость за счёт сарафанного радио.