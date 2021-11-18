«Стражи Галактики» получили обновление с трассировкой лучей на консолях
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Eidos Montreal объявила о выпуске патча для «Стражей Галактики». Его выход на консолях уже состоялся, а на ПК обновление появится 19 ноября.
Главные изменения:
- Трассировка лучей теперь доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X;
- На Xbox Series S разработчики убрали ограничение частоты кадров. Теперь на консоли игра работает в диапазоне от 30 до 60 кадров;
- Исправление множества ошибок и увеличение производительности на PS4 и Xbox One.
Ранее стало известно, что «Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице — данных по цифровым продажам пока нет. Однако у проекта Eidos Montreal гораздо меньшие затраты на маркетинг, поэтому она может выйти на окупаемость за счёт сарафанного радио.
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