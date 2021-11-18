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«Стражи Галактики» получили обновление с трассировкой лучей на консолях

«Стражи Галактики» получили обновление с трассировкой лучей на консолях
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Eidos Montreal объявила о выпуске патча для «Стражей Галактики». Его выход на консолях уже состоялся, а на ПК обновление появится 19 ноября.

Главные изменения:

  • Трассировка лучей теперь доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X;
  • На Xbox Series S разработчики убрали ограничение частоты кадров. Теперь на консоли игра работает в диапазоне от 30 до 60 кадров;
  • Исправление множества ошибок и увеличение производительности на PS4 и Xbox One.
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Ранее стало известно, что «Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице — данных по цифровым продажам пока нет. Однако у проекта Eidos Montreal гораздо меньшие затраты на маркетинг, поэтому она может выйти на окупаемость за счёт сарафанного радио.

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