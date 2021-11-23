В GTA: The Definitive Edition нашли режим от первого лица в стиле GTA 5

Датамайнеры в коде GTA: The Trilogy — The Definitive Edition обнаружили полноценный вид от первого лица для GTA: San Andreas.

От первого лица нельзя стрелять или водить машину, однако можно ходить и делать скриншоты. Воспользоваться режимом может любой желающий. На площадке Nexusmods доступен мод, открывающий консоль в игре. После его установки необходимо ввести команду «GTA.VR 1». Чтобы включить третье лицо обратно, необходимо поменять цифру «1» на «0».

Возможно, режим хотели сделать в качестве уникальной особенности The Definitive Edition или же это остатки для грядущей VR-версии San Andreas от создателей L.A. Noire.

Ранее эксперты Digital Foundry заявили, что ремастер San Andreas получился самым сломанным в трилогии. Это неудивительно, ведь это самая комплексная игра в сборнике. Однако авторы видео всё равно недоумевают, как у разработчиков из Grove Street Games получилось выпустить настолько сырой продукт.