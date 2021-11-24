В «Скайриме» на Xbox Series X графика местами лучше, чем на ПК
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Недавно вышло юбилейное издание «Скайрима», а эксперт канала ElAnalistaDeBits проанализировал работу RPG на ПК, Xbox Series и PS5. В техническом плане версии игры на разных платформах мало чем отличаются, однако у каждой системы есть свои неожиданные преимущества.
Анализ производительности «Скайрима»
- Качество текстур на всех платформах одинаковое. Модели персонажей и элементов игрового мира сделаны на достойном уровне;
- Skyrim работает в стабильных 60 FPS на каждой платформе. Просадок не наблюдалось даже во время самых нагруженных сцен, даже на Xbox Series S;
- У версии для Xbox Series X дальность прорисовки лучше, чем на PS5. В некоторых моментах даже возникают преимущества перед ПК;
- ПК-версия предлагает более качественные тени и анизотропную фильтрацию;
- Скорость загрузки автор протестировал на Xbox Series и PS5. Консоль Sony загрузила локацию быстрее на несколько миллисекунд. Хуже всего с этим справляется Xbox Series S;
- Xbox Series X работает в динамическом 4К, тогда как PS5 — в нативном 4К.
The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно игра получила патч, который исправил ошибку с русскими шрифтами.
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