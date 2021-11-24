Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Skyrim на Xbox Series X графика местами лучше, чем на ПК

В «Скайриме» на Xbox Series X графика местами лучше, чем на ПК
Комментарии

Недавно вышло юбилейное издание «Скайрима», а эксперт канала ElAnalistaDeBits проанализировал работу RPG на ПК, Xbox Series и PS5. В техническом плане версии игры на разных платформах мало чем отличаются, однако у каждой системы есть свои неожиданные преимущества.

Анализ производительности «Скайрима»

  • Качество текстур на всех платформах одинаковое. Модели персонажей и элементов игрового мира сделаны на достойном уровне;
  • Skyrim работает в стабильных 60 FPS на каждой платформе. Просадок не наблюдалось даже во время самых нагруженных сцен, даже на Xbox Series S;
  • У версии для Xbox Series X дальность прорисовки лучше, чем на PS5. В некоторых моментах даже возникают преимущества перед ПК;
  • ПК-версия предлагает более качественные тени и анизотропную фильтрацию;
  • Скорость загрузки автор протестировал на Xbox Series и PS5. Консоль Sony загрузила локацию быстрее на несколько миллисекунд. Хуже всего с этим справляется Xbox Series S;
  • Xbox Series X работает в динамическом 4К, тогда как PS5 — в нативном 4К.

The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно игра получила патч, который исправил ошибку с русскими шрифтами.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021