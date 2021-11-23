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Свежий патч The Elder Scrolls 5: Skyrim вернул русские шрифты

Свежий патч The Elder Scrolls 5: Skyrim вернул русские шрифты
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Русскоговорящие игроки The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition столкнулись с отсутствием текста в записках. Вместо букв отображались прямоугольные символы. Bethesda обратила внимание на проблему и выпустила патч, который вернул русский шрифт.

Полный список изменений

  • Решена проблема, из-за которой некоторые двери в Риэлле открывались неправильно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в заметках на русском и польском языках не отображался текст.
  • Французским и немецким игрокам теперь отображается корректное меню после повышения уровня.
  • Решена проблема, при который некоторые игроки видели чёрный экран при запуске Skyrim.
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