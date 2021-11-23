Свежий патч The Elder Scrolls 5: Skyrim вернул русские шрифты
Поделиться
Русскоговорящие игроки The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition столкнулись с отсутствием текста в записках. Вместо букв отображались прямоугольные символы. Bethesda обратила внимание на проблему и выпустила патч, который вернул русский шрифт.
Полный список изменений
- Решена проблема, из-за которой некоторые двери в Риэлле открывались неправильно.
- Исправлена ошибка, из-за которой в заметках на русском и польском языках не отображался текст.
- Французским и немецким игрокам теперь отображается корректное меню после повышения уровня.
- Решена проблема, при который некоторые игроки видели чёрный экран при запуске Skyrim.
Юбилейное издание Skyrim вышло 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Владельцы Special Edition могут обновиться бесплатно, если им не нужны моды вроде режима выживания и рыбалки.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
20:09
-
19:41
-
19:28
-
19:21
-
19:02
-
18:28
-
18:12
-
18:09
-
17:54
-
17:45
-
17:29
-
17:21
-
17:03
-
16:49
-
16:35
-
16:22
-
16:08
-
15:47
-
15:25
-
15:12
-
15:05
-
15:02
-
14:55
-
14:26
-
14:15
-
13:57
-
13:55
-
13:51
-
13:30
-
12:57
-
12:31
-
12:23
-
11:40
-
11:16
-
10:41
Партнерский контент