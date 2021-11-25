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Для Battlefield 2042 вышел крупный патч. Он исправил пару важных проблем

Для Battlefield 2042 вышел крупный патч. Он исправил пару важных проблем
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DICE выпустила обещанный патч для Battlefield 2042, который исправил несколько важнейших проблем шутера. Это и гигантский разброс пуль, и чересчур сильная техника — а именно ховерборд и вертолёт Nightbird.

Пока неизвестно, насколько эффективными окажутся решения разработчиков, но обновление выпускали в первую очередь для улучшения этих двух проблем — и для исправления бага с невозможностью возродить союзников, если они лежат рядом со стеной или другим предметом.

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Сейчас патч доступен на PS5 (696 МБ), Xbox Series (1,1 ГБ) и ПК в Origin (1,47 ГБ) и Steam (1,2 ГБ). Выход на PS4 и Xbox One, похоже, немного задерживается.

Ночью стало известно, что их DICE уходит руководитель дизайна Фавзи Месмар, а в целом с момента релиза шутер в Steam потерял больше половины активных игроков.

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