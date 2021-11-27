Xbox Series S стала самой продаваемой консолью в «Чёрную пятницу»

Xbox Series S доминирует по объёмам продаж в «Чёрную пятницу» среди консолей, передаёт Business Insider. Согласно цифровому индексу экономики Adobe, в «Чёрную пятницу» приставка стала самой популярной на основе более триллиона посещений сайтов в США. Приставка, в отличие от ближайших конкурентов, удовлетворяет спрос аудитории в период дефицита.

Самыми востребованными консолями всё ещё остаются PS5, Xbox Seriex X и Nintendo Switch OLED, но в магазинах их практически не найти. Это связано с дефицитом чипов и большим спросом на приставки. У российских перекупщиков PlayStation 5 стоит в среднем 100 тыс. рублей, а Xbox Series X — 70 тыс. рублей.

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Во многих розничных магазинах России Xbox Series S доступна в свободной продаже почти за 31 тыс. рублей. Приставка уступает в мощности старшей Xbox Series X и PlayStation 5, которые затачивались под 4K, но позволяет комфортно играть в игры нового поколения в меньшем разрешении.

Главы Xbox и Intel предполагают, что дефицит консолей сохранится до 2023 года. Тем временем Sony сократила производство PS5 из-за нехватки компонентов и проблем с логистикой.