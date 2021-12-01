Valve призвала не верить утечке про судьбу Half-Life 3

30 ноября инсайдер Тайлер Маквикер выпустил видео, где конкретнее рассказал о новой версии Half-Life 3. Он утверждает, что над проектом работает совсем небольшая команда — и руководители Valve даже не видели продукт.

Впервые студия не осталась в стороне и прокомментировала утверждения блогера. По словам представителя компании, у инсайдера нет доступа к информации о внутренних разработках и к его словам нужно относиться со здравой долей скептицизма.

Приятно видеть повышенный интерес к нашим играм со стороны игроков. Хоть Тайлер и является нашим большим поклонником, у него нет внутренней информации о том, что происходит в Valve. Любые важные объявления о проектах, над которыми мы работаем или не работаем, поступают непосредственно от нас.

Таким образом Valve поставила под сомнение многие утверждения блогера — помимо Half-Life 3, он говорит про стратегию во вселенной Half-Life с рабочим названием «Цитадель», которую якобы делают для демонстрации особенностей Steam Deck.

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