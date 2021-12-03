В сети появились новые кадры из «Человека-паука: Нет пути домой» с Электро

В сети появились новые кадры из горячо ожидаемого фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Их в формате мини-трейлера опубликовал аккаунт IMAX в «Твиттере».

На новых кадрах можно увидеть и услышать Электро, а также оценить Песочного человека с нового ракурса. Чуть дальше вновь показывают масштабную битву с участием всех злодеев — судя по всему, это будет кульминация фильма.

Премьера «Человек-паук: Нет пути домой» в России состоится 15 декабря в том числе в IMAX. Билеты на фильм не успевают появляться на киносайтах — их тут же раскупают. По мнению аналитиков, «Нет пути домой» станет самым кассовым фильмом в период пандемии.

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