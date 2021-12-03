В сети появились новые кадры из «Человека-паука: Нет пути домой» с Электро
Поделиться
В сети появились новые кадры из горячо ожидаемого фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Их в формате мини-трейлера опубликовал аккаунт IMAX в «Твиттере».
На новых кадрах можно увидеть и услышать Электро, а также оценить Песочного человека с нового ракурса. Чуть дальше вновь показывают масштабную битву с участием всех злодеев — судя по всему, это будет кульминация фильма.
Премьера «Человек-паук: Нет пути домой» в России состоится 15 декабря в том числе в IMAX. Билеты на фильм не успевают появляться на киносайтах — их тут же раскупают. По мнению аналитиков, «Нет пути домой» станет самым кассовым фильмом в период пандемии.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
09:51
-
09:35
-
09:11
-
08:54
-
08:34
- 2 декабря 2021
-
21:56
-
20:10
-
19:23
-
19:16
-
18:59
-
18:36
-
18:09
-
17:57
-
17:44
-
17:12
-
16:53
-
16:24
-
15:51
-
15:42
-
15:04
-
14:45
-
14:43
-
14:20
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:17
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
11:35
-
11:30
-
10:40
-
10:17
Партнерский контент