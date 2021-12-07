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Американская стримерша Amouranth купила себе акций Visa на миллион долларов

Американская стримерша Amouranth купила себе акций Visa на миллион долларов
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Известная стримерша под ником Amouranth отпраздновала свой день рождения и вложила в акции американской компании Visa $ 1 млн. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.

Покупка акций Visa — не единственное вложение Amouranth. Ранее она приобрела заправочные станции, несколько долей в разных магазинных сетях, акции Google и другое. Стримерша планирует полностью обеспечить себя до конца жизни, чтобы в будущем ни в чём не нуждаться. Ценные бумаги Visa — ещё один шаг в эту сторону.

В конце ноября стало известно, что Amouranth лишь за одно откровенное видео заработала около 16,5 млн рублей. О своих источниках дохода девушка рассказывала ещё в августе. Больше всего денег ей приносит сервис Onlyfans, а Twitch, YouTube и Instagram выступают как источники дополнительного дохода.

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