Кампания «Отвергнутые» в Destiny 2 теперь полностью бесплатна для всех желающих

Bungie сделала сюжетную компанию дополнения «Отвергнутые» для Destiny 2 полностью бесплатной для всех желающих. Акция приурочена к скорому перемещению расширения в «хранилище». Так разработчики удаляют ненужный по их мнению контент из игры, чтобы освободить место для релиза новых DLC.

Пройти сюжетную кампанию можно будет вплоть до 22 февраля 2022 года — тогда состоится релиз дополнения «Королева-ведьма». В игру добавят крафтинг, новый сюжетный контент и многое другое.

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Также для игры вышел крупнейший патч за всю историю с переработкой способностей, новой экипировкой в стиле Halo и Marathon и оружием.

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