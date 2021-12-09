Для PS5 представили первые «прокачанные» геймпады от SCUF

Компания SCUF анонсировала лицензированные геймпады для PlayStation 5 — Reflex, Reflex Pro и Reflex FPS. Эти контроллеры стали первыми сторонними геймпадами для новой консоли Sony.
Разницы между различными контроллерами от SCUF немного, но она всё же есть. В каждой модели есть дополнительные кнопки-лепестки, которые позволяют настроить управление для своего удобства. Особенно полезным это окажется в шутерах и RPG.
Геймпад Reflex FPS предлагает альтернативные кнопки вместо адаптивных триггеров. Они выполняют ту же функцию, только мгновенно. Для активации триггера достаточно одного касания. Каждое устройство из линейки Reflex получит сменные стики и разные варианты окрасок.
Однако пока что можно заказать геймпад только в чёрном цвете за € 239 (примерно 21 000 рублей). Контроллеры в других расцветках появятся в продаже позже.
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