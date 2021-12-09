Забирайте бесплатные Godfall и Prison Architect в Epic Games Store
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 16 декабря можно забрать лутер-слэшер Godfall и симулятор Prison Architect.
- Godfall: Challenger Edition представляет собой лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге. Игра вышла в 2020 году, однако похвалы тайтл так и не заслужил из-за скучного геймплея и других спорных элементов. Challenger Edition — часть игры без сюжетной кампании, только с эндгейм-контентом.
- В Prison Architect можно создать собственную тюрьму со своими законами и правилами. В симуляторе необходимо следить за состоянием жизни заключённых, чинить трубы и мебель в случае поломок и заботиться о благосостоянии колонии.
Какая игра займёт следующий бесплатный лот — неизвестно. На сайте она помечена как тайная, однако, если верить сайту Dealabs, раздадут Shenmue 3. Также издание сообщило, что с 16 по 31 декабря Epic Games будет каждый день раздавать по новой игре, как это и было в прошлом году.
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