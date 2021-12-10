Новый CGI-трейлер Dying Light 2 под ремикс Where is my mind

Студия Techland выпустила новый CGI-трейлер Dying Light 2. В ролике показаны динамичные погони по крышам, сражения с мутантами и много, много паркура. Видео записано под ремикс трека Where is my mind от Pixies.

Игровой процесс Dying Light 2 во многом повторяет оригинальную игру, просто в увеличенном масштабе. Теперь главный герой может лихо летать над крышами на параплане или прыгать между зданий на лебёдке. Авторы обещают глубокий сюжет и интересных персонажей, а также хорошую оптимизацию. Мы смогли своими глазами увидеть версию для PS4 Pro и остались довольны.

Dying Light 2 ожидается 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно игра «ушла на золото», поэтому дата релиза вряд ли изменится.