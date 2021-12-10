Новый CGI-трейлер Dying Light 2 под ремикс Where is my mind
Поделиться
Студия Techland выпустила новый CGI-трейлер Dying Light 2. В ролике показаны динамичные погони по крышам, сражения с мутантами и много, много паркура. Видео записано под ремикс трека Where is my mind от Pixies.
Игровой процесс Dying Light 2 во многом повторяет оригинальную игру, просто в увеличенном масштабе. Теперь главный герой может лихо летать над крышами на параплане или прыгать между зданий на лебёдке. Авторы обещают глубокий сюжет и интересных персонажей, а также хорошую оптимизацию. Мы смогли своими глазами увидеть версию для PS4 Pro и остались довольны.
Dying Light 2 ожидается 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно игра «ушла на золото», поэтому дата релиза вряд ли изменится.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
07:36
-
07:12
-
06:56
-
06:31
-
06:27
-
06:22
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:22
-
04:53
-
04:49
-
04:37
-
04:37
-
04:22
-
04:22
-
01:42
- 9 декабря 2021
-
21:57
-
21:50
-
19:58
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:03
-
17:46
-
17:13
-
17:12
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:52
-
15:17
-
14:50
-
14:34
-
14:25
Партнерский контент