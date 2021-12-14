На обложке журнала Edge появился новый арт Elden Ring

Журнал Edge опубликовал обложку следующего выпуска, на которой можно увидеть новый арт Elden Ring. Авторы издания сообщили, что в этом номере будет интервью с главой FromSoftware Хидетакой Миядзаки.
На арте можно увидеть персонажа в тяжёлых доспехах и большим топором. Позади него стоит зверь, напоминающий льва. Больше об этом персонаже станет известно 30 декабря в интервью с Миядзаки.
Ожидается, что в свежем выпуске появятся и новые подробности игры. Миядзаки как минимум расскажет о том, чем Elden Ring отличается от Dark Souls, а также затронет тему проблем разработки открытого мира.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На The Game Awards игру определили как самую ожидаемую в 2022 году.
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