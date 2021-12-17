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Фанат нарисовал на холсте пейзаж из «Скайрима» с драконом

Фанат нарисовал на холсте пейзаж из «Скайрима» с драконом
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Пользователь Reddit под ником serena22 нарисовал на холсте пейзаж из The Elder Scrolls 5: Skyrim. Получилось красочно, с деталями. Работу он выполнил с помощью акрила.

На картине можно увидеть горы, поля, овец и дракона, который в полёте извергает огонь. В левый нижний угол автор поместил неприметный лагерь каджитов. В работе использовались в основном яркие цвета: зелёный, голубой, алый и белый.

Судя по реакции пользователей, работа им понравилась. Аудитория отметила, что часть артов и картин по «Скайриму» довольно мрачная, а эта, наоборот, получилась яркой.

В ноябре вышло юбилейное издание Skyrim, в которое вошли 500 предметов, созданных фанатами на протяжении многих лет. Оно доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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