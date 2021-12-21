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Создатели «Атаки титанов» показали трейлер финала

Создатели «Атаки титанов» показали трейлер финала
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Создатели сериала «Атака титанов» представили трейлер второй половины заключительного сезона. Выход последних серий состоится 9 января.

Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов», которое создано по одноимённой манге Хадзимэ Исаямы, рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.

Все серии «Атаки титанов» появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска». Точную дату выхода пока не назвали, но уже известно, что сериал выйдет с русским дубляжом и субтитрами, а также с оригинальной озвучкой.

Ранее датамайнеры обнаружили в файлах Call of Duty: Vanguard упоминание оружия ближнего боя из «Атаки титанов». Оно может появиться в шутере к выходу финальных серий.

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