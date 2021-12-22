Что если бы BioShock Infinite вышла на Super Nintendo? Фанаты показали

Авторы канала 64 Bits выпустили очередное видео из рубрики, в которой показывают современные игры на старых консолях. В свежем ролике BioShock Infinite «портировали» на Super Nintendo Entertainment System (SNES).
В начале видео показали Колумбию и диалог между Элизабет и главным героем Букером Девиттом. Потом авторы продемонстрировали даже геймплей. Протагонист двигался к Элизабет и проходил различные препятствия: обрывы, паровые трубы и другое.
Ранее на канале вышло видео с God of War 2018 года. Авторы показали, как бы выглядела игра на PlayStation 1. Геймплейно её превратили не в экшен, а в JRPG с пошаговой боевой системой и тактическими ходами.
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