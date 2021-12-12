Фанаты God of War представили, как бы игра выглядела на PS1

Блогеры с YouTube-канала 64 Bits создали пародию на God of War 2018 года с графикой времён PS1. Видео геймплея основано на ролевой игре 2000 года Breath of Fire 4.

В начале ролика Атрей просит Мимира завершить незаконченную историю, когда они плывут на лодке. Кратос требует молчания, так как на одном из островов их поджидают враги во главе со здоровенным огром. Сражение выполнено в стиле JRPG, с пошаговыми боями и командами для членов группы.

В октябре Sony объявила, что God of War появится на ПК уже 14 января. В порте обещают поддержку 4K и UltraWide-мониторов, разблокированную частоту кадров, а также NVIDIA DLSS и AMD FSR. Недавно разработчики представили системные требования экшена.

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