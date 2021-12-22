Бесплатно раздают игру про зверей-мутантов Mutant Year Zero в Epic Games Store

Следующей игрой в раздаче Epic Games стала тактика про зверей-мутантов под названием Mutant Year Zero: Road to Eden. Успейте забрать её в течение 24 часов, до 19:00 мск 23 декабря.
Mutant Year Zero — это пошаговая тактика, в которой важно соблюдать тактическую игру и следить за ситуацией. Сюжет рассказывает о том, как климатические изменения, ядерная война и глобальная эпидемия повлияли на человечество. Оно оказалось истреблено, а выжили звери, которые мутировали. Игрокам нужно объединить усилия с другими мутировавшими животными и выжить.
Геймплейно игра может напоминать XCOM, однако авторы Mutant Year Zero добавили множество своих элементов, чтобы игра обрела индивидуальность.
Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки! Впереди ещё больше половины акционных игр, поэтому не стоит забывать про новую халяву!
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