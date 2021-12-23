Вернуться к роли Франклина из GTA 5 для Шона Фонтено стало неожиданностью

Недавно GTA Online получила крупное обновление «Контракт», в котором, помимо новых видов оружия и транспорта, появились миссии, притом не абы какие, а продолжающие историю Франклина ещё со времён GTA 5.

Шон Фонтено, сыгравший персонажа, рассказал, что не ожидал возвращения к этой роли. Актёр отметил, что от Rockstar можно ожидать чего угодно, но внутреннее чутьё подсказывало, что Франклин ещё появится.

Я никогда не думал о возвращении, но, честно говоря, у меня было предчувствие. Rockstar невозможно предугадать, они работают скрытно, так что для меня это было неожиданно.

Фонтено отметил, что играть взрослого и более солидного Франклина для него приятнее и проще, ведь когда он работал над персонажем, то был гораздо старше его, поэтому приходилось выкручиваться. По словам актёра, его персонаж заметно вырос, теперь у него есть деньги, свой бизнес и семья. Шон Фонтено был рад вернуться к герою спустя целых восемь лет.

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