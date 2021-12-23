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Ролевой экшен Vampyr дарят в Epic Games Store

Ролевой экшен Vampyr дарят в Epic Games Store
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Следующей игрой в раздаче Epic Games Store стала Vampyr. Забрать проект можно бесплатно в течение 24 часов, до 19:00 мск 24 декабря.

Действие игры разворачивается в Лондоне 1918 года, а главным героем выступает Джонатан Рид. С одной стороны, вы призваны спасти людей от болезни, а с другой — вы вампир, которому постоянно нужны жертвы и кровь. В игре есть богатый арсенал навыков кровососущего монстра.

Vampyr вышла в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One, а недавно получила некстген-обновление для PS5 и Xbox Series

Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки! Впереди ещё больше половины акционных игр, поэтому не стоит забывать про новую халяву!

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