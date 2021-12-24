Игроки в Call of Duty: Vanguard случайно обнаружили новую карту

Игроки в Call of Duty: Vanguard заметили ещё не вышедшую карту для мультиплеера прямо во время загрузки. Об этом сообщили сразу несколько пользователей Reddit.

По словам игроков, картинка появляется в игре во время ожидания матча. Судя по всему, новая карта называется «Касабланка» — это город в Марокко. На изображении также есть надпись о количестве участников — бойцы столкнутся в режиме 14 на 14. Скорее всего, карта должна выйти уже совсем скоро.

Ранее авторы Warzone и Vanguard похвастались успехами нового античита Ricochet. 22 декабря блокировку получили 48 тысяч читеров — компания и дальше продолжит вести активную борьбу против нечестных игроков.

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