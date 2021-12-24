В Epic Games Store дарят ещё один хит из России — Pathfinder: Kingmaker

Следующей игрой в раздаче Epic Games Store стала изометрическая ролевая игра Pathfinder: Kingmaker в издании Enhanced Plus Edition. Забрать проект можно в течение 24 часов, до 19:00 мск 25 декабря.

В Pathfinder: Kingmaker игрокам предстоит исследовать неизвестные земли, изучать различные опасности и преодолевать их. На выбор пользователя предоставляется множество классов и уникальных навыков. В игре можно встретить множество персонажей из вселенной Pathfinder.

Что включает в себя издание Enhanced Plus Edition?

Десятки улучшений, расширяющих возможности игрока и повышающих удобство игрового процесса

Множество улучшений для персонажей, классов и способностей

Появилась возможность упрощённого управления королевством

Множество улучшений и правок, которые были внесены за всё время существования игры.

Это уже вторая раздача русской игры за время новогодней раздачи — ранее выдавали рогалик Loop Hero.

Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки! Впереди ещё больше половины акционных игр, поэтому не стоит забывать про новую халяву!

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