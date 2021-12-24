В Epic Games Store дарят ещё один хит из России — Pathfinder: Kingmaker

Следующей игрой в раздаче Epic Games Store стала изометрическая ролевая игра Pathfinder: Kingmaker в издании Enhanced Plus Edition. Забрать проект можно в течение 24 часов, до 19:00 мск 25 декабря.
В Pathfinder: Kingmaker игрокам предстоит исследовать неизвестные земли, изучать различные опасности и преодолевать их. На выбор пользователя предоставляется множество классов и уникальных навыков. В игре можно встретить множество персонажей из вселенной Pathfinder.
Что включает в себя издание Enhanced Plus Edition?
- Десятки улучшений, расширяющих возможности игрока и повышающих удобство игрового процесса
- Множество улучшений для персонажей, классов и способностей
- Появилась возможность упрощённого управления королевством
- Множество улучшений и правок, которые были внесены за всё время существования игры.
Это уже вторая раздача русской игры за время новогодней раздачи — ранее выдавали рогалик Loop Hero.
Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки! Впереди ещё больше половины акционных игр, поэтому не стоит забывать про новую халяву!
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 декабря 2021
-
19:17
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
17:45
-
17:19
-
16:32
-
16:13
-
14:33
-
14:21
-
13:36
-
13:25
-
12:59
-
12:48
-
11:56
-
11:35
-
11:10
-
10:39
-
10:18
-
09:55
-
09:35
-
09:00
-
08:27
-
08:04
- 23 декабря 2021
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
17:39
-
16:35
-
15:54
-
15:29
-
15:02
-
14:48
-
14:41
-
14:29