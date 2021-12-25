Культовую Prey бесплатно раздают на ПК, но только 24 часа

Epic Games Store продолжает радовать интересными подборками бесплатных игр, ведь на католическое Рождество решили подарить культовую Prey. Ту самую, что делали создатели Dishonored.

Что важно, игру раздают с сюжетным дополнением Mooncrash с элементами рогалика!

Традиционно забрать экшен можно в течение 24 часов, до 19:00 мск 26 декабря, когда начнут раздавать следующую игру. Официально неизвестно, что ждёт пользователей через сутки, однако подобные детали активно утекают незадолго до начала акции. Следить за этим можно в нашей большой новости про раздачу.

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Сама Prey признана многими эталонной духовной наследницей System Shock. Это шутер от первого лица, где герой оказывается немногочисленным выжившим на космической станции, захваченной неизвестной формой жизни, которая умеет принимать форму обычных предметов вроде чашек.