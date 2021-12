Кооперативный шутер Ready or Not возглавил еженедельный чарт Steam

Valve опубликовала данные по продажам игр и устройств с 20 по 26 декабря в Steam. В список, как и всегда, вошли тайтлы с максимальным показателем прибыли за последние 7 дней.

Возглавил чарт кооперативный тактический шутер Ready or Not — игроки назвали его «идеальным SWAT 5» и сравнили с Rainbow Six Siege в её лучшие годы. Разработчики настолько погрузились в тему будней спецназа, что издатель Team 17 отказался издавать проект из-за щекотливой темы.

На второй строчке очутился «хоррор для всей семьи» Five Nights at Freddy's: Security Breach. Изначально игру продавали за 3340 рублей, однако затем цену скорректировали до региональных 725 рублей.

На третьем месте оказалась It Takes Two. Кооперативному экшену Юсефа Фареса удалось подняться так высоко в основном благодаря скидкам и сарафанному радио, а также недавней награде «Игра года» на The Game Awards 2021. В чарт также попали Sekiro: Shadows Die Twice и Red Dead Redemption 2 и зомби-выживач Project Zomboid.

Топ-10 игр и устройств в Steam с 20 по 26 декабря

Ready or Not Five Nights at Freddy's: Security Breach It Takes Two Halo Infinite Forza Horizon 5 Valve Index VR Kit Battlefield 2042 Sekiro: Shadows Die Twice Project Zomboid Red Dead Redemption 2

