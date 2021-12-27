Подписчикам PS+ в 2021 году раздали игр на сумму свыше 100 тысяч рублей

Ежемесячно подписчикам сервиса PS+ предоставляют не только доступ к мультиплееру, но и несколько игр бесплатно. Издание Polygon решило подсчитать, на какую сумму Sony раздала проекты в 2021 году. Результат поражает — более $ 1,4 тыс. или 102 тыс. рублей.
За год раздали 40 игр — средний ценник составил $ 35 или 2,5 тыс. рублей. Лучшими стали Mortal Kombat X, A Plague Tale: Innocence, Control: Ultimate Edition и Days Gone. По мнению издательства, с такими играми подписка окупает себя сполна.
Ранее утёк список бесплатных проектов января 2022 года. По данным сайта Dealabs, в подборку войдут Persona 5 Strikers, DiRT 5 и Deep Rock Galactic. Официально об этом должны объявить до конца недели.
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