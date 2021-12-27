Почти некстген. Художник воссоздал локацию из Skyrim на Unreal Engine 5

Художник Кристиан Гомм воссоздал локацию из The Elder Scrolls 5: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Для преобразования разработчик выбрал деревню Ривервуд, которую можно встретить после начала игры.
При воссоздании Гомм использовал как собственные наработки, так и некоторые сторонние проекты. Художник продемонстрировал свою работу в небольшом видео. В ролике Кристиан Гомм прогулялся по деревне и показал её красоты, однако никаких персонажей не было.
Большую часть локации художник создал за несколько дней c помощью фотограмметрии. Гомм продолжит улучшать деревню и добавлять в неё различные детали. Вероятно, при появлении новостей художник ими поделится.
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