Элайджа Вуд так и не прочитал «Властелина колец»
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Во франшизе «Властелин колец» роль Фродо Бэггинса исполнил Элайджа Вуд. Актёр сыграл персонажа во всех фильмах, однако оригинальный роман Джона Р.Р. Толкина он так и не прочитал.
По словам Вуда, книги объёмные, громоздкие, но написаны красивейшим языком. Несмотря на все достоинства, актёр действительно считает роман тяжёлым для восприятия. В итоге Вуд решил играть Фродо так, как было задумано сценариcтами.
Я всё ещё не прочитал роман, даже 20 лет спустя. Смешно, что я этого до сих пор не сделал. Я чувствую себя глупо, поскольку все остальные книги прочитали.
Также Элайджа Вуд отметил, что Шон Эстин, Билли Бойд и Доминик Монаган до сих пор в шутку называют себя хоббитами, поскольку работа над франшизой «Властелин колец» отпечаталась в их памяти до конца жизни.
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