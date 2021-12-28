Представлена игровая мышь с SSD на 1 ТБ

Компания ADATA анонсировала уникальную игровую мышь XPG Vault со встроенным SSD объёмом 1 ТБ. Само устройство проводное — подключение происходит через разъём USB-C.

Как заявляют создатели, скорость передачи данных в SSD составит 985 МБ/c — это выше любого накопителя с интерфейсом SATA 3. На данный момент производитель занимается созданием специальных драйверов для корректной работы устройства вместе с накопителем.

Более подробную информацию обещают раскрыть на CES 2022 — выставка пройдёт в Лас-Вегасе с 5 по 8 января. На ней устройство не только покажут вживую, но и объявят стоимость, а также дату выхода мышки.

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