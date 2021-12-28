Сначала Half-Life 3, теперь Ghost of Tsushima на ПК: крупный магазин продолжает выдумывать

С каждым днём слухов об эксклюзивах PlayStation на ПК всё больше. Так, пользователи Reddit обнаружили на популярном сайте Instant Gaming страницу Ghost of Tsushima, где указана дата выхода проекта в Steam — 7 февраля 2022 года. Они связались с техподдержкой и получили ответ, что информация получена от владельцев ключей, то есть от издателей или разработчиков.
Но однозначно верить сайту точно не стоит. У Instang Gaming есть множество разных страниц так и не анонсированных игр, включая Half-Life 3. Редакторы просто постоянно сдвигают «дату выхода», не удаляя саму страницу.
Страница Half-Life 3
Несмотря на общий скепсис, Ghost of Tsushima со временем может появиться на ПК — осенью проект Sucker Punch оказался в утёкшем списке Geforce NOW. Однако узнаем мы об этом напрямую от Sony, а не через сомнительные страницы крупных магазинов. Да и ждать придётся ещё пару лет.
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