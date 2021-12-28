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Футболист «Динамо» Арсен Захарян признался, что увлекается Counter-Strike

Футболист «Динамо» Арсен Захарян признался, что увлекается Counter-Strike
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян признался, что увлекается Counter-Strike. Хотя интерес появился относительно недавно, футболист ещё с детства так или иначе играет.

— Ты поздравлял Team Spirit с победой на The International. Увлекаешься киберспортом?
— Dota 2 — нет. Только Counter-Strike.

— Как давно играешь?
— С детства. Но именно интерес к CS — где-то год.

— Недавно Team Spirit посетила один из матчей «Динамо». Удалось пообщаться?
— Да, поговорили. Рад, что они смогли выиграть чемпионат мира, — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В этом году Team Spirit удивила многих своим выступлением на главном киберспортивном чемпионате по Dota 2, однако и в CS:GO остальные команды выступили достойно — особенно выделились NAVI с победой на PGL Major Stockholm 2021.

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