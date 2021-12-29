Дом напечатали на 3D-принтере. В него уже въехали первые жители

Издание CNN сообщило, что в штате Вирджиния появился дом, распечатанный на 3D-принтере, и в него уже даже въехала семья. Этот дом вошёл в программу поддержки малоимущих семей, а разработали его компания Habitat for Humanity Peninsula и власти города Уильямсберг.

На распечатку всего дома ушло примерно 12 часов, а площадь объекта составила 111 квадратных метров. Примечательно, что помимо кухни, в доме есть три спальни и две ванные комнаты. Весь объект был сделан из бетона, который может сохранять температуру и даже выдержать стихийные бедствия вроде торнадо и ураганов.

Владелец дома, Эйприл Стрингфилд, отметила, что благодарна компании и властям города за такой дом. По её словам, она всегда мечтала о чём-то подобном.

Я рада, что у меня появятся новые воспоминания в Уильямсбурге, и особенно в доме. Я не верю, но это правда мой дом.

Хоть этот дом стал первым напечатанным, в который поселилась семья, Habitat for Humanity Peninsula не остановится на достигнутом. Компания планирует и дальше создавать такие конструкции.

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