Премьеру второго сезона «DOTA: Кровь дракона» перенесли

Второй сезон «DOTA: Кровь дракона» в Netflix должен был выйти 6 января, но его неожиданно перенесли. Судя по информации на сайте сервиса, премьера состоится на 12 дней позже — 18 января.
Во втором сезоне «DOTA: Кровь дракона» из знакомых по MOBA персонажей появятся Lina, Invoker, принцесса Mirana и демон Terrorblade. Последний охотится за душами драконов, одна из которых находится в теле протагониста.
Премьера «DOTA: Кровь дракона» состоялась в марте 2021 года. Шоураннером сериала стал Эшли Миллер, известный по сценариям к фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Тор». Производством занимается южнокорейская анимационная студия Studio Mir, которая работала над «Легендой о Корре» и «Ведьмаком: Кошмаром волка».
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