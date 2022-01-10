Вокалист Linkin Park Майк Шинода не разбирается в NFT

На днях один из участников легендарной группы Linkin Park Майк Шинода начал вести дискуссию на тему NFT. По словам артиста, из технологии можно извлечь не только выгоду для издателей видеоигр, но и пользу для геймеров. Он представил одну из потенциальных ситуаций: игрок покупает NFT-скин из Valorant и использует его в Fortnite. И делает игрок это полностью бесплатно, ведь он владеет токеном этого предмета.
NFT не обязательно должны быть в формате jpg.
Представьте, что вы берете свой любимый скин из Valorant и используете его в Fortnite. И не переплачивая, потому что он принадлежит вам. Затем используйте его в CoD, Minecraft, даже в Twitter и Instagram.
Так много возможностей, не так ли?
Пользователи в комментариях были единогласны. По их словам, приведённая ситуация звучит уж слишком утопически: вряд ли что-то подобное когда-нибудь смогут реализовать. К тому же, для таких случаев можно обойтись и без NFT. Один из авторов Minecraft даже сообщил, что если в игре когда-нибудь появится технология токенов, он тут же покинет любимый проект.
Также игроки и многие журналисты отметили, что музыкант явно не слишком хорошо разбирается в NFT. Иначе он привёл бы более вероятный способ использования технологии. Тем временем, пока ни один крупный издатель и разработчик не смогли привести доводов в пользу токенов для блага игроков. SEGA, например, готова отказаться от NFT, если так и не сможет найти интересного применения технологии. А президент Square Enix видит в ней лишь плюсы.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 января 2022
-
09:50
-
09:25
-
08:50
-
08:28
- 9 января 2022
-
18:10
-
17:18
-
16:25
-
15:41
-
14:46
-
14:08
-
13:33
-
12:54
-
12:24
-
11:57
-
11:35
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:53
-
09:25
- 8 января 2022
-
18:18
-
17:01
-
16:12
-
14:45
-
14:19
-
13:49
-
13:08
-
12:40
-
11:55
-
11:08
-
10:45
-
10:20
-
09:50
-
09:25
- 7 января 2022
-
18:36