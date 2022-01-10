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Вокалист Linkin Park Майк Шинода не разбирается в NFT

Вокалист Linkin Park Майк Шинода не разбирается в NFT
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На днях один из участников легендарной группы Linkin Park Майк Шинода начал вести дискуссию на тему NFT. По словам артиста, из технологии можно извлечь не только выгоду для издателей видеоигр, но и пользу для геймеров. Он представил одну из потенциальных ситуаций: игрок покупает NFT-скин из Valorant и использует его в Fortnite. И делает игрок это полностью бесплатно, ведь он владеет токеном этого предмета.

NFT не обязательно должны быть в формате jpg.

Представьте, что вы берете свой любимый скин из Valorant и используете его в Fortnite. И не переплачивая, потому что он принадлежит вам. Затем используйте его в CoD, Minecraft, даже в Twitter и Instagram.

Так много возможностей, не так ли?
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Пользователи в комментариях были единогласны. По их словам, приведённая ситуация звучит уж слишком утопически: вряд ли что-то подобное когда-нибудь смогут реализовать. К тому же, для таких случаев можно обойтись и без NFT. Один из авторов Minecraft даже сообщил, что если в игре когда-нибудь появится технология токенов, он тут же покинет любимый проект.

Также игроки и многие журналисты отметили, что музыкант явно не слишком хорошо разбирается в NFT. Иначе он привёл бы более вероятный способ использования технологии. Тем временем, пока ни один крупный издатель и разработчик не смогли привести доводов в пользу токенов для блага игроков. SEGA, например, готова отказаться от NFT, если так и не сможет найти интересного применения технологии. А президент Square Enix видит в ней лишь плюсы.

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