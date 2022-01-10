Игроки разгромили рейтинг сиквела Super Meat Boy после релиза в Steam

Super Meat Boy Forever спустя год после релиза в Epic Games добралась до Steam. Платформер появился в сервисе со скидкой в 40%, но игроки всё равно встретили его прохладно.

На момент написания новости рейтинг сиквела Super Meat Boy в Steam составляет 47%. Игроки отмечают, что продолжение лишилось шарма первой части из-за появления автобега и процедурно генерируемых уровней. Ругают и музыку, которая не подходит для бега под пилами.

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Также покупателям не понравилось техническое состояние Super Meat Boy Forever. Игроки не могут найти кнопку выхода, частота кадров заблокирована, а на сверхшироких мониторах платформер теряет нужные пропорции. Критикуют и визуальный стиль сиквела, который больше подходит под «дешёвую мобильную игру».

Оригинальная Super Meat Boy вышла в 2010 году и была крайне позитивно встречена и критиками, и игроками. Платформер хвалили за стиль, дизайн уровней и сложность, а за 18 месяцев продажи перевалили за 1 млн копий.

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