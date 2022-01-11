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Подробности о новом контенте для Hitman 3 станут известны 13 января

Подробности о новом контенте для Hitman 3 станут известны 13 января
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IO Interactive подробно расскажет о новом контенте для Hitman 3 на этот год уже 13 января в 17:00 мск. Студия обещает раскрыть детали уже анонсированных режимов и удивить сюрпризами в 15-минутном видео.

На презентации расскажут о Elusive Target Arcade, в котором цели всегда доступны для устранения, виртуальной реальности для ПК, а также представят совершенно новый режим.

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В ноябре разработчики рассказали, что Hitman 3 стала самой успешной частью серии по привлечению игроков, и упомянули о ещё нескольких обновлениях на этот год. Среди них — трассировка лучей на ПК-версии игры и крупное дополнение, которое выйдет весной.

Hitman 3 вышла в начале 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Позже стелс-экшен стал доступен на PS VR.

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